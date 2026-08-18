Aquilani rivela: “Pinamonti ha chiesto la cessione”

Andrea Pinamonti è un nome caldo per l’attacco della Lazio e, nelle ultime ore, si è parlato di una trattativa sempre più vicina a una possibile chiusura; Alberto Aquilani, tecnico del Sassuolo, nel postpartita di Coppa Italia contro il Cesena, rispondendo alle domande dei cronisti in merito ha voluto fare chiarezza. Ecco le sue parole.

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Le parole di Aquilani nell’intervista su Pinamonti

“Pinamonti e Thorstvedt ad ora sono giocatori che sono infortunati ed hanno chiesto di essere ceduti. Per questo non ci sono. Dovranno arrivare pedine al loro posto. Che andranno allenate. Ed ormai il tempo stringe con l’inizio del campionato che incombe. Oggi tutti sono andati bene, ma è chiaro che la Serie A è un’altra cosa”.

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