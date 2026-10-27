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INTERVISTE

Aquilani: “La fragilità difensiva ci mette in allarme. Ogni volta che venivano giù ci facevano male”

Published

2 ore ago

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il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani Lazionews.eu

Il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio.

Leggi Anche: Isaksen: “Contento di ciò che abbiamo fatto. Il gol? Mi alleno per questo”

Le parole di Aquilani nell’intervista post Sassuolo-Lazio

Sulla partita

“C’è poco da parlare, solo da chiedere scusa. La fragilità difensiva ci mette in allarme. C’è poco da dire, è stata una brutta figura, ogni volta che venivano giù facevano male. C’è altro oltre la tecnica e la tattica”.

La squadra fa fatica?

“Ogni volta che superavano la metacampo si aveva la sensazione di prendere gol, ed è quello che mi preoccupa di più. A Como e Frosinone è successo uguale. Non sono stato in grado di trasferire questo concetto e se non si riesce a rimediare in Serie A è dura”

Sulla classifica

“Abbiamo parlato in settimana di migliorare l’attitudine. Il Sassuolo si deve salvare. Abbiamo avuto un calendario difficile contro squadre che non hanno niente a che vedere con noi. Per portare la barca in porto ci serve anche quella ignoranza in più. La classifica non la guardo”.

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7 Juventus 14 8
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