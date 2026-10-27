Aquilani: “La fragilità difensiva ci mette in allarme. Ogni volta che venivano giù ci facevano male”

Il tecnico del Sassuolo Alberto Aquilani ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta contro la Lazio.

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Le parole di Aquilani nell’intervista post Sassuolo-Lazio

Sulla partita

“C’è poco da parlare, solo da chiedere scusa. La fragilità difensiva ci mette in allarme. C’è poco da dire, è stata una brutta figura, ogni volta che venivano giù facevano male. C’è altro oltre la tecnica e la tattica”.

La squadra fa fatica?

“Ogni volta che superavano la metacampo si aveva la sensazione di prendere gol, ed è quello che mi preoccupa di più. A Como e Frosinone è successo uguale. Non sono stato in grado di trasferire questo concetto e se non si riesce a rimediare in Serie A è dura”

Sulla classifica

“Abbiamo parlato in settimana di migliorare l’attitudine. Il Sassuolo si deve salvare. Abbiamo avuto un calendario difficile contro squadre che non hanno niente a che vedere con noi. Per portare la barca in porto ci serve anche quella ignoranza in più. La classifica non la guardo”.



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