Aquilino: “Tavares sposta gli equilibri, merito anche di Gattuso”

Ai microfoni di Radio Laziale Alessandro Aquilino ha commentato la vittoria della Lazio sul Monza e l’ottimo avvio di stagione della compagine allenata da Gattuso.

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Le parole di Aquilino su Lazio Monza e sull’avvio di stagione dei biancocelesti.

“Ogni settimana cerchiamo di essere ottimisti e la Lazio ci accontenta. Speravamo con il Monza andasse bene e si era messa benissimo all’inizio, forse questo ha portato anche a un rilassamento della squadra. Il gol del Monza è casuale. Il calo di tensione, però, c’è stato e secondo me aiuta anche Gattuso a mantenere alta l’attenzione. Io sento sempre parlare dell’incisività di Mandas, ricordiamoci che fa parte della squadra. Quindi è un valore aggiunto di questa squadra. Il portiere è lì per parare”.

Aquilino sul calendario.

“La Lazio quando affronta il Bologna era la squadra favorita. Lo stesso vale per l’Udinese dove la squadra va anche sotto. Lo sappiamo tutti che questa squadra non arriverà prima, ma magari questo percorso iniziale sarà utile per mantenere una posizione buona di classifica e arrivare sesto o settimo. A me piace l’identità della Lazio. Per me non si deve snaturare, anche a costo di essere sbilanciata. Più in là ci possono essere delle accortezze, ma per ora Gattuso sta dando un’identità alla squadra”.

Aquilino su Tavares e Pedraza.

“Tavares sposta gli equilibri nella Lazio. Lo abbiamo visto anche con Baroni. Ci ricordiamo di quella Lazio perché c’era anche lui che spingeva. Anche il gol mi ha stupito perché si trovava in una posizione più centrale rispetto al solito. A livello atletico è pazzesco. Bravo Gattuso che è riuscito a dargli la giusta libertà di agire e andare. Pedraza ha un passo diverso e darà un apporto diverso, più conservativo che propositivo”.

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