Aronica: “In caso di sconfitta contro la Lazio Allegri sarebbe stato mandato via”

Ai microfoni di Tuttomercatoweb l’ex Napoli Salvatore Aronica è tornato sulla sfida del Maradona contro la Lazio, pareggiata dalla squadra di Allegri nel secondo tempo.

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Le parole di Aronica su Napoli Lazio dell’ultimo turno di campionato.



“Napoli è una piazza che conosco bene, sento e vivo. Non sono stati fatti investimenti importanti come negli altri anni e gli infortuni hanno caratterizzato questo avvio di stagione in maniera negativa. Un po’ di pressione si comincia ad avvertire e a Napoli si vive ogni momento di calcio. Ma sono fiducioso: Allegri è esperto e navigato e saprà tirar fuori il Napoli da questa situazione. Non credo che il Napoli in caso di sconfitta avrebbe cambiato. E poi in campo europeo non c’è un allenatore che possa sostituire Allegri, che con il Napoli ha un contratto importante”.

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