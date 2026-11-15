INTERVISTE
Aronica: “In caso di sconfitta contro la Lazio Allegri sarebbe stato mandato via”
Ai microfoni di Tuttomercatoweb l’ex Napoli Salvatore Aronica è tornato sulla sfida del Maradona contro la Lazio, pareggiata dalla squadra di Allegri nel secondo tempo.
LEGGI ANCHE: La Champions è più vicina di quanto si possa pensare: facciamo due conti
Le parole di Aronica su Napoli Lazio dell’ultimo turno di campionato.
“Napoli è una piazza che conosco bene, sento e vivo. Non sono stati fatti investimenti importanti come negli altri anni e gli infortuni hanno caratterizzato questo avvio di stagione in maniera negativa. Un po’ di pressione si comincia ad avvertire e a Napoli si vive ogni momento di calcio. Ma sono fiducioso: Allegri è esperto e navigato e saprà tirar fuori il Napoli da questa situazione. Non credo che il Napoli in caso di sconfitta avrebbe cambiato. E poi in campo europeo non c’è un allenatore che possa sostituire Allegri, che con il Napoli ha un contratto importante”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI1 giorno ago
Marusic rientra a Formello infortunato: salterà il Lecce
-
INFORTUNATI8 ore ago
Rovella è pronto: contro il Lecce ci sarà
-
INFORTUNATI7 ore ago
Gudmundsson è tornato in gruppo: l’islandese è pronto per scendere nuovamente in campo
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Chiesa alla Lazio già a gennaio? Ipotesi prestito con diritto di riscatto