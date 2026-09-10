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Ass. Onorato: “Sul Flaminio dobbiamo aspettare, ma assicuro che lavoriamo tutti i giorni”

Published

2 ore ago

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Assessore Onorato intervista Flaminio Lazio

L’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, a margine degli Stati Generali degli Eventi, ai microfoni dei cronisti presenti ha parlato – tra le varie cose – anche del progetto legato allo Stadio Flaminio.

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Le parole dell’assessore Onorato nell’intervista sullo stadio Flaminio

Sullo stadio Flaminio dobbiamo aspettare, possiamo dire che anche lì siamo stati super rapidi, abbiamo concluso la Conferenza di Servizi, adesso vediamo gli atti burocratici conseguenti, però posso assicurare che stiamo lavorando tutti i giorni, gli uffici stanno facendo un lavoro straordinario, la Lazio la vedo molto ricettiva, ricettiva. Vediamo, però insomma prossimi giorni qualcosa si chiamerà”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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