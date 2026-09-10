INTERVISTE
Ass. Onorato: “Sul Flaminio dobbiamo aspettare, ma assicuro che lavoriamo tutti i giorni”
L’assessore al Turismo e ai Grandi Eventi Alessandro Onorato, a margine degli Stati Generali degli Eventi, ai microfoni dei cronisti presenti ha parlato – tra le varie cose – anche del progetto legato allo Stadio Flaminio.
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Le parole dell’assessore Onorato nell’intervista sullo stadio Flaminio
“Sullo stadio Flaminio dobbiamo aspettare, possiamo dire che anche lì siamo stati super rapidi, abbiamo concluso la Conferenza di Servizi, adesso vediamo gli atti burocratici conseguenti, però posso assicurare che stiamo lavorando tutti i giorni, gli uffici stanno facendo un lavoro straordinario, la Lazio la vedo molto ricettiva, ricettiva. Vediamo, però insomma prossimi giorni qualcosa si chiamerà”.
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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