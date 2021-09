Audero: “Sarri mi incuriosisce, la Lazio ha tanta qualità”

- Advertisement -

AUDERO LAZIO SAMPDORIA – Emil Audero elogia la Lazio di Maurizio Sarri. Il portiere della Sampdoria, che domenica alle 12:30 partirà dal primo minuto nella gara contro l’Inter, in un intervista riportata dal Corriere dello Sport ha fatto il punto sulla Serie A.

Audero esalta la nuova Lazio

“Sono quattro allenatori molto forti, tutti in una situazione stimolante e dove nulla è scontato. La Juve ha bisogno di tornare a vincere, Sarri arriva da un ciclo molto importante e sono curioso di vederlo in una squadra dove c’è tanta qualità, mentre la Roma si aspetta con Mourinho di tornare in zona-Champions”.

