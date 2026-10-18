Bacconi: “La Lazio funziona perché Gattuso è un maniaco del dettaglio”

Adriano Bacconi, ex preparatore atletico e allenatore che è oggi un imprenditore ancora molto appassionato di calcio, ha concesso un’intervista a TMW nella quale ha parlato dei segreti di Gennaro Gattuso, l’allenatore della Lazio.

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L’intervista a Bacconi sui segreti di Gattuso

“Inizio col racconto del Gattuso allenatore: eravamo insieme al Mondiale del 2006 e lui in mezzo a quei campioni era il più applicato di tutti. Da match analyst di quel gruppo, ogni giorno veniva da me per una review delle prestazioni e per preparare le successive partite. Per capire come vincere e come aiutare i compagni. E poi voleva i report sugli arbitri: doveva capire dove posizionare l’asticella, se un determinato arbitro tollerava interventi da dietro o proteste”.

Bacconi su Gattuso allenatore

“Da allenatore l’ho seguito dal Pisa. Un maniaco del dettaglio. Magari il suo gioco non riempirà gli occhi ma ha una filosofia ben precisa. Alla Lazio ha fatto tesoro del lavoro di Sarri e questa è una sua qualità, non impone un’idea a prescindere. Il suo 4-3-3 ricorda per verticalità e tagli degli esterni proprio quello di Sarri e questo è un merito, anche perché la Lazio non cambiando tanti giocatori può dare continuità ogni anno”.

“La Lazio non era una squadra iper offensiva prima e non lo è adesso. Ma è una squadra iper verticale. Non tiene il baricentro basso, fa pressing nella zona centrale del campo ed è seconda in Italia per capacità realizzativa, al pari dell’Inter e dietro al Milan”.

“Un’altra sua qualità è la valorizzazione dei giocatori. Manca Rovella ma non se ne è accorto nessuno, perché Belahyane sta facendo benissimo. Lui è il classico centrocampista costante che piace a Gattuso, copre tutto il campo in largo ma anche in lungo. Si abbassa in mezzo ai centrali sia in costruzione che in fase di non possesso. Un altro è Noslin: Sarri non aveva capito se era carne o pesce, guardatelo oggi”.

Bacconi sull’importanza della motivazione

“Un merito è quello di far rendere i giocatori in funzione della partita e del momento. Sa motivare il giocatore in questo senso: un conto è motivarlo caratterialmente, un altro è farlo a seconda del momento della partita, del piano gara, dell’avversario… Questa è una qualità calcistica importante e Gattuso lo sa fare molto bene e in una Serie A con 5 cambi, con l’intensità ed il tempo effettivo aumentano, questa è qualità fondamentale. Abbiamo presentato tutti questi dati alla Serie A a Lissone: ci sono quasi 6 minuti in più di tempo effettivo, l’indice di verticalità è aumentato, con ogni possesso palla guadagni in media 4 metri in più rispetto allo scorso anno e il pallone viaggia più veloce”.

Bacconi sul futuro della Lazio

“La Lazio ha entusiasmo e continuità, ma anche dei problemi. Il non avere un tifo e la situazione ambientale alla lunga potrebbero incidere, ma c’è anche da dire che si posizionerà a competere con squadre che giocano la Champions… Abbiamo visto nell’ultimo giornata europea quanto gli infortuni peseranno. E Gattuso non è uno che si monta la testa, anche questo è importante”.

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