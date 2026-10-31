Baiano: “La Lazio sta andando oltre le proprie potenzialità”

L’ex attaccante della Fiorentina, Francesco Baiano ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Firenzeviola per parlare della situazione della sua ex squadra e ha commentato anche il momento della Lazio di Gattuso.

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L’intervista di Baiano sulla Lazio

“Fiorentina? Anche l’anno scorso pensavamo che la dirigenza avesse fatto una rosa importante e abbiamo visto com’è andata. Non c’è una spiegazione. Io credo che ci siano squadre che stanno andando oltre le proprie potenzialità, come la Lazio. Anche ipotizzare che il Frosinone sarebbe stato lassù in classifica era complicatissimo”.

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