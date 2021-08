Balbo su Pedro: “Ecco perchè ci guadagnano sia la Roma che la Lazio”

- Advertisement -

BALBO PEDRO LAZIO – Il clamoroso passaggio di Pedro Rodriguez dalla Roma alla Lazio ha fatto molto scalpore in questa sessione di mercato. L’ex attaccante della Roma Abel Balbo, intervenuto ai microfoni del Messaggero ha parlato dell’operazione di mercato, definita da lui stesso vantaggiosa per entrambi i club.

Balbo sull’arrivo di Pedro alla Lazio

“Con questo trasferimento ci hanno guadagnato tutti: la Roma che si è liberata di un ingaggio pesante di un giocatore su cui Mourinho aveva deciso di non puntare; la Lazio che ha preso un ottimo giocatore e il giocatore stesso che va in una squadra dove può giocare. Non vedo nessuno scandalo, anche perché è stato alla Roma solo un anno e non si è identificato con la maglia giallorossa”.