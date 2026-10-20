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Baldaccini: “Gattuso come in Forrest Gump”

Published

5 ore ago

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Baldaccini Parole Gattuso

Veronica Baldaccini, durante la trasmissione di Sky Sport, ha voluto commentare la grande prestazione dei biancocelesti contro la Juventus, dando particolare merito al lavoro di mister Gattuso, con un’analisi del percorso che l’allenatore ha affrontato per arrivare dov’è oggi, paragonando la sua vita al celebre film Forrest Gump. Ecco cosa ha detto.

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Le parole di Veronica Baldaccini nell’intervista su Gattuso

 “Il riscatto bisogna innescarlo e abbiamo capito che Gattuso ha fatto un percorso,l’ha detto che è cambiato, aveva capito di dover intervenire anche sul suo modo di intervenire sui ragazzi e stimolarli. C’è anche un lavoro di autocritica e quindi anche di difesa del proprio lavoro. Mi distrae la musica di Forrest Gump in studio e penso che veramente la vita di Gattuso sia come la scatola di cioccolatini, lui non ha mai saputo prima che cosa gli stesse per capitare e questa è sicuramente una bellissima sorpresa. Però bravo lui perché rialzarsi quando si è a terra da un punto di vista emotivo non era così scontato, seppur trovando le circostanze giuste, che trovasse questa forza dopo così poco tempo rispetto a una delusione enorme.

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