INTERVISTE
Balerdi: “Derby? Capisco la passione dei tifosi”
Raggiunto in un’intervista dai taccuini de Il Tempo, il difensore della Roma Leonardo Balerdi è tornato a parlare del derby contro la Lazio e della rivalità che in Italia come in Argentina anima le stracittadine.
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Le parole di Balerdi nell’intervista sulla rivalità nel derby tra Roma e Lazio
“Quell’espressione (“ho già giocato all’Olimpico contro l’altra squadra, ndr) mi è venuta spontanea. Capisco bene la passione dei tifosi venendo dall’Argentina. Quando parlo del Boca, il River è sempre ‘l’altra squadra’. Nella prima intervista da romanista non volevo pronunciare il nome dell’altra squadra della città, e così è venuta fuori quella frase”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|12
|4
|2
|Inter
|12
|4
|3
|Como
|10
|4
|4
|LAZIO
|10
|4
|5
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|9
|4
|6
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|4
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|4
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|0
|4
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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