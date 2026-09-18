Balerdi: “Derby? Capisco la passione dei tifosi”

Raggiunto in un’intervista dai taccuini de Il Tempo, il difensore della Roma Leonardo Balerdi è tornato a parlare del derby contro la Lazio e della rivalità che in Italia come in Argentina anima le stracittadine.

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Le parole di Balerdi nell’intervista sulla rivalità nel derby tra Roma e Lazio

“Quell’espressione (“ho già giocato all’Olimpico contro l’altra squadra, ndr) mi è venuta spontanea. Capisco bene la passione dei tifosi venendo dall’Argentina. Quando parlo del Boca, il River è sempre ‘l’altra squadra’. Nella prima intervista da romanista non volevo pronunciare il nome dell’altra squadra della città, e così è venuta fuori quella frase”.

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