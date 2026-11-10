Ballotta: “Gruppo fantastico, tutti seguono Gattuso. E per lo scudetto…”

Marco Ballotta, ex portiere della Lazio, si è concesso in un’intervista al Corriere dello Sport, dove ha parlato del grande inizio di stagione della Lazio e del grande lavoro fatto da Gattuso e sulle possibilità per lo scudetto. Ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Ballotta nell’intervista sulla Lazio e Gattuso

“Quando una squadra parte così bene, l’entusiasmo porta qualche punto in più, ma dopo 11 partite qualcosa di positivo c’è per forza. Per questo la Lazio può essere fiduciosa. Ora la squadra è tenuta in considerazione anche dalle altre e dovrà faticare ogni settimana di più. Conoscendo Gattuso la trasformerà in una sfida per i suoi”.

Ballotta sullo scudetto

“Forse la squadra non è da scudetto perché con qualche defezione ha una rosa corta, ma può stare in alto per tanto tempo. Juve, Napoli e Milan verranno fuori, ma la Lazio ha un buon vantaggio, quindi se continua a giocare così può puntare davvero in alto. C’è inoltre un gruppo fantastico, tutti seguono Gattuso: la squadra non è molto diversa rispetto a un anno fa, ma la voglia di rivalsa sta facendo la differenza. A volte d’altronde è la chimica che fa la differenza“.

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