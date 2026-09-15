Ballotta: “I giocatori devono compattarsi e fare senza tifosi. Tornare allo stadio sarebbe bello”

Le parole di Marco Ballotta, storico ex portiere della Lazio, intervenuto sulle frequenze di Radiosei per parlare del momento dei biancocelesti, della protesta dei tifosi e dell’unità che deve avere il gruppo. Ecco le sue parole.

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Le parole di Ballotta nell’intervista sulla Lazio

“Considerato l’andamento della situazione, un po’ delicata, le solite cose, le polemiche, non mi aspettavo una Lazio così. La Squadra poteva risentirne invece vincendo subito magari ti carichi e pensi solo al campo. Sono riusciti a staccarsi dalle problematiche esterne anche se giocare senza tifosi non è mai bello. Sappiamo che i tifosi non si sono allontanati per demerito della squadra, ma tornare allo stadio non sarebbe male. Il motivo lo conosciamo, ma non c’è speranza”.

Ballotta sulle parole di Zaccagni sui tifosi

“La situazione purtroppo è questa, i giocatori devono andare avanti e fare corpo unico. Mandas? Non ho capito la cessione di gennaio scorso, anche perché lì non ha giocato. Aveva bisogno di giocare, poi nel calcio le cose cambiano rapidamente, anche Provedel era partito da secondo, per poi diventare uno dei migliori portieri italiani”.

Ballotta su Mandas

“Mandas è giovane, sta mostrando il suo valore anche se un po’ di rischio c’è stato. Al momento la fiducia datagli è stata ripagata. Le sue difficoltà con i piedi? Quella è una caratteristica allenabile, ma in allenamento è difficile ricostruire che può accadere in partita. Poi Mandas, e i suoi compagni, devono conoscere certi limiti. Se so che il mio portiere in certe situazioni va in difficoltà, io la palla non gliela do”.

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