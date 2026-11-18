L’ex portiere della Lazio Marco Ballotta ha parlato ai microfoni di Radio Laziale dell’avvio di stagione della squadra di Gattuso e della corsa scudetto che vede coinvolti anche i capitolini.

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Le parole di Marco Ballotta sulla corsa scudetto che vede coinvolta che la Lazio di Gattuso.

“Non è più un caso se dopo undici partita la classifica è ancora quella. La Lazio merita di essere lì. Da qui in avanti vedremo perché mantenere un ritmo del genere non è facile, ma oggi in squadra c’è un grande entusiasmo.

I giocatori sono convinti di quello che fanno, molti di loro sono rinati. Pensano solo a giocare e a divertirsi, rispetto all’anno scorso la squadra è diversa, anche per un ottimo lavoro di Gattuso. Poi sta facendo la differenza una grande condizioni fisica”.

Ballotta sulla mentalità della Lazio.

“La squadra è consapevole di poter tener testa a tutti. Mi aspetto che ci sia qualche battuta di arresto, in quel momento capiremo la reazione. Io non credo, però, che il risultato cambi l’atteggiamento dei calciatori. C’è la consapevolezza che si possa fare un campionato di livello. Scudetto? Non si sa mai. Credo che la Lazio possa restare in quelle posizioni”.

Ballotta sui giocatori che l’hanno colpito.

“Ci sono almeno cinque o sei giocatori che mi hanno meravigliato visto come rendevano lo scorso anno. Non vedo un singolo caso, ma un gruppo di elementi che stanno esprimendo la versione migliore di sé. Un giocatore solo non basta per determinare questi risultati, sono tutti trainanti. Se qualcuno deve dare qualche risposta? Ci può stare che qualcuno abbia reso meno, ma è una macchina che gira bene e anche chi entra fa sempre ottime cose.

La Lazio non ha una rosa di 24 elementi allo stesso livello, ma c’è armonia. Noslin l’anno scorso sta facendo grandi cose come molti altri. Mandas non giocava, trovava poco spazio e ora sta facendo vedere il suo valore, forse anche oltre. Il valore di Gudmundsson lo sappiamo. Ma se sta bene fa la differenza sotto tutti i punti di vista. Sa mettere in condizioni i compagni e può essere pericolosissimo”.

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