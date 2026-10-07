Ballotta: “Lo stadio vuoto è brutto, ma serve un passo indietro da parte di Lotito”

L’ex portiere della Lazio Marco Ballotta ha concesso un’intervista ai microfoni di Radio Laziale, nella quale è tornato a parlare della gestione del club biancoceleste da parte di Claudio Lotito, soffermandosi poi anche su Mandas e Motta.

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Le parole di Ballotta sul momento della Lazio

Su Mandas e la sua crescita

“Quella di gennaio scorso è stata una scelta strana di Mandas. Voleva giocare e invece non ha trovato spazio. Ora si sta rivelando un portiere sicuro e che trasmette sicurezza. Secondo me Gattuso lo ha aiutato creando il contesto giusto.”

Su Motta

“Probabile che possa esserci un po’ di spazio per Motta, ma la scelta è stata fatta su Mandas e principalmente giocherà lui. Forse un anno di panchina gli può fare bene e valutare al termine della stagione. Un po’ come è stato fatto con Mandas.

Se si cresce senza giocare all’età di Motta? Motta non ha un grande curriculum. Gli può far comodo farsi un anno alle spalle di Mandas. Poi dipende dalla società e dalle scelte che farà nella prossima stagione. Chi preferisco tra i due? Motta lo abbiamo visto poco. Non si può giudicare, lo si valuta alla lunga. Mandas adesso sta dando sicurezza alla difesa. Questo è fondamentale. Un portiere forte lo vedo nella guida della difesa. Permette di scongiurare molti pericoli. Mandas sta crescendo come tuttala squadra.”

Lotito e la protesta dei laziali

“Mi dispiace per la situazione della Lazio. I tifosi hanno deciso la strada da intraprendere, Lotito purtroppo non si muove dalla sua posizione. Non so se sia sanabile la situazione. Mi aspettavo qualcosa di diverso. C’erano situazioni che stavano degenerando. Qualcosa deve cambiare, lo stadio è vuoto ed è brutto. Non so cosa possa cambiare, ma Lotito deve fare un passo indietro. I risultati sono il tappeto sotto cui si sta nascondendo la polvere.”

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