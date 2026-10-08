Ballotta: “Mi ricordo Zoff e Mihajlovic”

L’ex portiere Marco Ballotta ha rilasciato un’intervista a Calciomercato.com; è tornato sulla sua esperienza alla Lazio ricordando Dino Zoff, Sinisa Mihajlovic e facendo il confronto tra Cragnotti e Lotito presidenti.

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L’intervista a Ballotta dove parla di Zoff e Mihajlovic

“Anche a 40 anni, quando mi allenavo mi divertivo e cercavo di migliorarmi. E’ quello che ti fa andare avanti. Nei preliminari di Champions ho giocato io perché non c’erano altri portieri. Dopo arrivò Muslera, ma era ancora un bambino e quindi ho avuto spazio”.

Ballotta su Zoff

“L’incontro con Zoff alla Lazio avvenne quando non avevo il procuratore, così andai da solo a trattare lo stipendio. E quando me lo ritrovai davanti, nelle vesti di presidente, non me la sentii di fare richieste, allora dissi a lui di mettere la cifra dell’ingaggio. Mi andò bene, era più di quello che avrei chiesto!”

Ballotta sullo scudetto con la Lazio

“Lo scudetto con la Lazio è un bel ricordo: al fischio finale della nostra partita, tutti ad ascoltare gli ultimi minuti di Perugia-Juventus alla radiolina. Chi nello spogliatoio e chi in tribuna, una tensione incredibile”.

Ballotta su Cragnotti e Lotito

“Cragnotti o Lotito? Il primo ha fatto investimenti importanti portando la Lazio in Borsa, l’altro ha pagato i debiti ed è arrivato con una mentalità diversa. Oggi sta andando avanti per la sua strada, facendo quello che può, in base alle sue possibilità. Quando ci sono le stagioni negative i tifosi protestano e lui non fa un passo indietro. Me lo immagino a fare i conti tutte le sere per dare solidità alla società”.

Ballotta su Mihajlovic

Il mio ricordo di Mihajlovic sono sicuramente le punizioni. Otto volte su dieci le metteva all’incrocio, ma come si incazzava quando gliele prendevo…”

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