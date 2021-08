Barzagli: “Lazio e Roma possono puntare alla Champions”

- Advertisement -

ANDREA BARZAGLI – Dopo il ritiro dal calcio, Andrea Barzagli ha intrapreso la nuova avventura di commentatore per DAZN. L’ex calciatore della Juventus, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha parlato dei sorteggi Champions delle italiane, per poi esprimere un suo giudizio sul campionato.

Andrea Barzagli a La Gazzetta dello Sport

“Juventus e Inter sono ancora avanti, ma Roma e Lazio oltre a due allenatori top, secondo me per qualità possono puntare alla Champions e dunque lottare fino in fondo. Il Napoli? È un’ottima squadra, se non ha problemi d’infortuni ha una rosa importante per stare dietro a Juve e Inter”.