Baseggio: “La Lazio mi voleva, ma poi prese Mendieta”

LAZIO INTERVISTA BASEGGIO – Ieri calciatore, oggi assessore. Sono cambiate nel corso del tempo le mansioni di Walter Baseggio, ex calciatore di Anderlecht e Treviso oggi assessore allo sport nel comune di Tubize, in Belgio. In un’intervista rilasciata al settimanale Sportweek, l’ex centrocampista ha raccontato di quando la Lazio prima si interessò a suo profilo ma poi gli preferì Mendieta.

Lazio, le parole di Baseggio

“Mi volevano ma poi presero Mendieta, peccato. Negli anni ho sfiorato la Serie A diverse volte: Livorno, Udinese, Milan, Lazio, Inter. Se fossi andato alla Lazio avrei avuto una storia diversa. E forse sono stato anche un po’ sottovalutato. Ma ho sconfitto un tumore bastardo e oggi aiuto la mia città, quindi va bene così”.