Basic si presenta: “La Lazio è sempre stata la prima scelta. Sono pronto per Sarri”

Tempo di lettura: 2 minuti

LAZIO BASIC CALCIOMERCATO – Dopo una lunga telenovela estiva la Lazio può dare il benvenuto a Toma Basic. Nella giornata di oggi il centrocampista croato ha rilasciato le prime dichiarazioni da nuovo giocatore biancoceleste al quotidiano croato Sportske novosti.

Le prime parole di Basic

“Sono felicissimo e orgoglioso di essere arrivato in un club di queste dimensioni. Aspettavo questo momento da un anno e mezzo, non posso credere che sia passato così tanto tempo. Quando la trattativa è saltata al momento del lockdown non mi sono disperato, mi sono aggrappato ancora di più all’allenamento perché sapevo che dovevo solo continuare a giocare al meglio e che presto sarebbe arrivata una nuova opportunità. Si è parlato molto, ma la Lazio è sempre rimasta la mia prima favorita. Quando ho lasciato l’Hajduk per il Bordeaux, è stata una grandissima opportunità per me. Penso ora allo stesso modo che la Lazio sia molto avanti rispetto al Bordeaux in termini di calcio. La Lazio fa parte del gruppo dei più grandi club europei. Questa è un’ottima base per dei nuovi passi di carriera secondo me”.

Basic su Sarri

“Sarri mi ha salutato e mi ha chiesto subito se fossi pronto. Gli ho detto di sì, che potevo allenarmi a tutta velocità da subito. Non sono venuto solo per essere un giocatore qualunque, voglio diventare una parte importante della Lazio e mi sto preparando a questo momento da tanto tempo”.

Sull’arrivo nella capitale

“Ho visto solo l’hotel e il centro sportivo di Formello. Posso dirvi che vedere il campo è stato emozionante. Vedrò Roma e sono sicuro che mi convincerò che è bella così come tutti ne parlano. Quello che sono riuscito a sentire sulla città finora mi ricorda in qualche modo Spalato. Tutte quelle storie di calcio, il fanatismo dei tifosi laziali. Tutto questo mi rende molto felice, perché so quanto mi sia piaciuto in un ambiente del genere come a Spalato”.