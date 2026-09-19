INTERVISTE
Bastanza: “Icardi troppo ingombrante, Gattuso ha difeso le sue scelte”
Il giornalista Roberto Bastanza ha parlato su Radiosei dell’affare Mauro Icardi, sfumato il suo passaggio alla Lazio evidentemente per volontà dello stesso Gennaro Gattuso: questa la sua recente intervista.
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Le parole di Bastanza nell’intervista su Icardi e Gattuso
“Su Icardi viva la sincerità, ci ha spiegato per bene cosa è successo ed è un po’ come se avesse litigato con Fabiani e Lotito per non prenderlo. Ha voluto difendere Pinamonti e Gudmundsson, Icardi troppo ingombrante. Gattuso insiste parecchio sulla situazione all’interno dello spogliatoio. Gli deve piacere come si comportano i suoi, infatti ha parlato di equilibrio. Si è assunto le sue responsabilità”.
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