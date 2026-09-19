Connect with us

INTERVISTE

Bastanza: “Icardi troppo ingombrante, Gattuso ha difeso le sue scelte”

Published

2 ore ago

on

Bastanza intervista Icardi Gattuso

Il giornalista Roberto Bastanza ha parlato su Radiosei dell’affare Mauro Icardi, sfumato il suo passaggio alla Lazio evidentemente per volontà dello stesso Gennaro Gattuso: questa la sua recente intervista.

LEGGI ANCHE: Serie A, ecco dove vedere Venezia Lazio in TV e streaming

Le parole di Bastanza nell’intervista su Icardi e Gattuso

“Su Icardi viva la sincerità, ci ha spiegato per bene cosa è successo ed è un po’ come se avesse litigato con Fabiani e Lotito per non prenderlo. Ha voluto difendere Pinamonti e Gudmundsson, Icardi troppo ingombrante. Gattuso insiste parecchio sulla situazione all’interno dello spogliatoio. Gli deve piacere come si comportano i suoi, infatti ha parlato di equilibrio. Si è assunto le sue responsabilità”.

@Copyright Lazionews.eu – Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

La nostra redazione nasce nel 2011, per la grande immensa passione per la Lazio che ci ha sempre guidato dalla nascita. Il nostro obiettivo è quello di rendere l'informazione biancoceleste libera da ogni tipo di commento e di opinione personale. A noi piace fare i 'cronisti', raccontare quello che vediamo, quello che ci viene detto attraverso le nostre esclusive, approfondire ogni tematica riguardante la prima squadra della Capitale. Il nostro slogan? "Lazionews.eu: la tua Lazio, in tempo reale". FORZA LAZIO!!!

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
2-2
Finale
Milan
Pareggio
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 12 4
2 Inter 12 4
3 Como 10 4
4 LAZIO 10 4
5 Cagliari 9 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 4
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 4
14 Torino 3 4
15 Fiorentina 3 4
16 Parma 1 4
17 Bologna 1 4
18 Monza 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 4
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI