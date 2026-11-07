ESCLUSIVA – Bazzani: “Lazio, sei un capolavoro. Protesta tifosi? Sono i primi a soffrire”

Al microfono, in esclusiva, di Claudio Troilo

Fabio Bazzani non ha bisogno di presentazioni: passato, anche in biancoceleste, da bomber di razza e presente da commentatore sportivo per Dazn, ai nostri microfoni ha rilasciato un’intervista esclusiva nella quale ha analizzato il nuovo corso della Lazio di Rino Gattuso. Dallo scetticismo generale di inizio anno alla cavalcata trionfale delle prime dieci giornate di campionato, fino alla previsione su quella che sarà la sfida del Maradona contro il Napoli e una possibile lotta scudetto fino all’ultimo. Di seguito, le sue dichiarazioni.

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Le parole di Bazzani nell’intervista esclusiva a Lazionews.eu

Partiamo subito dalla strettissima attualità: che partita ti aspetti domenica al Maradona tra Napoli e Lazio? Umori e classifiche opposte, per usare un eufemismo…

“Una partita dagli umori completamente opposti, il giorno e la notte. Napoli in grande difficoltà, di risultati e uomini, ambiente sotto terra e depresso. Non voglio caricarla troppo ma, ancor di più con una sosta vicino, questa è una partita fondamentale. Se fai risultato e la vinci, arrivi alla sosta con un pizzico in più di serenità. In caso contrario, sarebbe una sosta che dovrebbe far riflettere a 360 gradi. Classifica negativa in campionato, in Champions, al netto ovviamente dei tanti infortuni, ma una grande squadra deve riuscire a dare segnali sempre”.

In caso di sconfitta credi che la panchina di Allegri potrebbe saltare?

“Questo francamente non lo so, bisognerebbe stare dentro l’ambiente, conoscere le cose da vicino, quindi non so darti al momento una risposta. Certamente, se il Napoli dovesse fare male anche con la Lazio, alcune riflessioni durante la sosta sarebbero inevitabili. Avevo visto una buona prestazione contro la Roma, partita che ho commentato, ma serve inevitabilmente di più”.

E la Lazio? Che squadra ti aspetti di vedere?

“La Lazio arriva con il vento in poppa, consapevolezza straordinaria e da un risultato, la vittoria contro il Cagliari, che io ho definito da squadra matura. Mi aspettavo che contro i sardi partisse un po’ più contratta perché la pressione era maggiore, ma con forza, pazienza e cambi l’ha vinta. Oltre a un gran calcio che sta facendo vedere, di ritmo, intensità, qualità, è riuscita a gestire benissimo anche le pressioni di un primo posto in solitaria”.

L’impatto di Gattuso è stato devastante e, molto onestamente, nessuno se lo aspettava. Secondo te che corde ha toccato per creare una Lazio così forte? Qual è stata la chiave di volta?

“Sono una serie di cose, perché fino a oggi ha fatto un capolavoro. In primis, isolarsi da tutto ciò che si diceva a inizio stagione. Pensare alla squadra, al campo, a lavorare. In più arrivava da una bruciante eliminazione in Coppa Italia contro il Mantova. Lì Gattuso si è preso la responsabilità, tutta, e ha ricostruito. E’ andato a Bologna, ha vinto una partita sporca ma importantissima, e da lì è scattata la fiducia reciproca. Fatto ciò, poi sono state inserite situazioni tattiche. Costruzione dal basso, grande pressing, altissimo ritmo, qualità nelle giocate e, soprattutto, tantissimi calciatori recuperati. Pensa a Belahyane, Noslin o lo stesso Frattesi. Aggiungici anche un mix di mercato che è stato fatto, ed ecco che è venuta fuori la Lazio. La sua bravura è stata quella dello step by step, senza affrettare i tempi”.

Siamo solo all’inizio, è vero, ma credi che la Lazio possa rimanere competitiva fino alla fine e lottare per lo scudetto? Con una partita sola alla settimana…

“Sicuramente non può tenere questi ritmi, è difficile per 38 partite, ma per come sta giocando e ha impattato questa stagione non si deve porre limiti. E’ chiaro che nell’arco di tutto il campionato dovrebbe compiere un miracolo per rimanere lì, fissa, però la Lazio non deve assolutamente porsi limiti. Oggi può assolutamente lottare per la Champions perché il margine che ha sulle inseguitrici, avendo una sola partita a settimana da giocare, lo può assolutamente mantenere. Per lo scudetto, invece, la profondità di rosa dell’Inter me la fa mettere ancora avanti. Poi c’è anche la Roma di Gasperini, appena dietro”.

Che idea ti sei fatto della protesta dei tifosi verso Lotito? Pensi si riuscirà a trovare un compromesso?

“Come ogni amante del calcio, avendo anche giocato nella Lazio, mi auguro si possa trovare una soluzione. Il pubblico laziale può dare tantissimo, è straordinario. La Curva Nord ti dà grande carica, quindi lo stadio vuoto pesa. L’amore per la Lazio non è in discussione, in trasferta vanno in massa, quindi questo è sotto gli occhi di tutti. La tifoseria è la prima a soffrire per non entrare all’Olimpico, la decisione mi sembra netta e chiara, per cui non so se si potrà trovare una soluzione. A maggior ragione, nonostante questo, la squadra sta facendo benissimo. Io l’ho conosciuto e il tifo della Lazio è spettacolare”.

Tra i tanti che sono cresciuti con Gattuso, qual è il calciatore della Lazio che ti ha impressionato di più?

“Senza dubbio Noslin, in assoluto è quello che è cresciuto di più. Veniva spesso usato come ala, ora invece fa la punta centrale con grandi risultati. Attacca la porta, sa giocare la palla, è un calciatore che sta trovando continuità e prestazioni convincenti. Sono tutti su livelli altissimi ma l’olandese è un gradino sopra tutti”.

Credi che il gol vittoria contro il Cagliari possa aver sbloccato definitivamente Pinamonti?

“Sì, certamente. Quello è stato un gol pesantissimo, ha determinato dopo essere entrato dalla panchina. Queste sono cose che ti danno fiducia, che ti caricano e anche l’abbraccio con Gattuso è stato bellissimo. Un abbraccio sentito, sincero, vissuto davvero. Penso che anche Pinamonti sia stato recuperato psicologicamente, in tutto e per tutto”.

Chiudiamo con uno sguardo lontano da Formello: ti aspettavi tutte queste difficoltà di Sarri all’Atalanta?

“Pensavo potesse avere un po’ di difficoltà all’inizio per via del suo calcio, completamente diverso rispetto a quello di Gasperini. Detto questo però, non me ne aspettavo così tante. Spesso vedo una squadra molto fragile, spenta, sempre un pochino sotto ritmo, triste. Poi certamente ci sono stati gli infortuni, anche tanti, ma mi aspettavo di più. Il potenziale per fare di più, sia in campionato che in Conference, c’è tutto”.

di Claudio Troilo

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