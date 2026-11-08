Connect with us

INTERVISTE

Behrami: “Taylor e Belahyane la chiave di Gattuso: vi dico perché”

Published

57 minuti ago

on

Behrami intervista Lazio Gattuso

Valon Behrami è salito sul carro di Gennaro Gattuso: nella sua intervista per il Corriere dello Sport l’ex biancoceleste si è dichiarato positivamente colpito dalla Lazio.

LEGGI ANCHE: Giordano: “Il Napoli darà tutto, giocatori ancora dalla parte di Allegri”

Le parole di Behrami nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Alla Lazio si è incastrato qualcosa: una sensazione di libertà, con poche regole, e tutti si sono fatti trascinare da Gattuso. A lui non piace sentirsi dire che è solo motivazione: oggi gli allenatori sono tutti bravi ad avere i concetti, e Gattuso li ha. La sua capacità è esprimerli, farsi capire e lasciare libertà. Gli episodi di inizio stagione, come la discussione con Taylor in allenamento, o Belahyane che diceva di piangere perché non riusciva a reggere quei ritmi, sono diventati la chiave per capire i calciatori e raggiungere il gusto equilibrio. Oltre alle grandi idee di calcio, Gattuso ha trovato la chiave motivazionale per avere un rapporto perfetto con i giocatori”.

Behrami sul Napoli

“Il Porto è stata un’ulteriore conferma delle difficoltà della squadra che, al di là degli infortuni, non ha una struttura chiara. Si dice spesso che il gruppo fa vincere, ma è il contrario: quando vinci crei il gruppo. Se sei in difficoltà puoi cambiare gli uomini, ma ti serve un identità chiara. Nel lavoro di Allegri manca proprio l’identità di squadra”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
VS
Lazio
Probabili formazioni
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 10ª 01/11/2026 · 15:00
Lazio
2-1
Finale
Cagliari
Vittoria
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 28 10
2 Inter 25 10
3 Roma 24 10
4 Como 23 10
5 Milan 21 10
6 Frosinone 20 10
7 Juventus 17 10
8 Napoli 14 10
9 Bologna 14 10
10 Torino 13 10
11 Genoa 13 10
12 Cagliari 13 10
13 Atalanta 11 10
14 Lecce 9 10
15 Parma 8 10
16 Fiorentina 8 10
17 Sassuolo 8 10
18 Monza 7 10
19 Udinese 5 10
20 Venezia 3 10
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI