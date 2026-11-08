INTERVISTE
Behrami: “Taylor e Belahyane la chiave di Gattuso: vi dico perché”
Valon Behrami è salito sul carro di Gennaro Gattuso: nella sua intervista per il Corriere dello Sport l’ex biancoceleste si è dichiarato positivamente colpito dalla Lazio.
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Le parole di Behrami nell’intervista sulla Lazio di Gattuso
“Alla Lazio si è incastrato qualcosa: una sensazione di libertà, con poche regole, e tutti si sono fatti trascinare da Gattuso. A lui non piace sentirsi dire che è solo motivazione: oggi gli allenatori sono tutti bravi ad avere i concetti, e Gattuso li ha. La sua capacità è esprimerli, farsi capire e lasciare libertà. Gli episodi di inizio stagione, come la discussione con Taylor in allenamento, o Belahyane che diceva di piangere perché non riusciva a reggere quei ritmi, sono diventati la chiave per capire i calciatori e raggiungere il gusto equilibrio. Oltre alle grandi idee di calcio, Gattuso ha trovato la chiave motivazionale per avere un rapporto perfetto con i giocatori”.
Behrami sul Napoli
“Il Porto è stata un’ulteriore conferma delle difficoltà della squadra che, al di là degli infortuni, non ha una struttura chiara. Si dice spesso che il gruppo fa vincere, ma è il contrario: quando vinci crei il gruppo. Se sei in difficoltà puoi cambiare gli uomini, ma ti serve un identità chiara. Nel lavoro di Allegri manca proprio l’identità di squadra”.
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