Dopo la decima vittoria della Lazio in questo campionato, all’Olimpico contro il Lecce, l’ex calciatore Valon Behrami è intervenuto ai microfoni di Dazn per commentare la partita e il lavoro di Gattuso. Ecco le sue parole.

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L’intervista di Behrami su Lazio Lecce

Sulla Lazio

“La Lazio è una squadra che al di là delle assenze ha la capacità di essere diretta, di andare in profondità. Ogni reparto ha chiaro cosa deve fare e prescindere da chi gioca tutti sanno il loro compito. Gattuso ha fatto qualcosa di importante”.

Su Gattuso

“La capacità di lavorare di Gattuso è venuta fuori nel momento adatto quando nessuno se lo aspettava. Hanno trovato la quadra giusta e Gattuso ha trovato il gruppo che aveva voglia di assorbire la sua mentalità. Quelli che entrano hanno fame”.

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