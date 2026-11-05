Belahyane follemente innamorato di Gattuso: “Per lui disposti a tutto!” (VD)

Reda Belahyane, autentica rivelazione di questo primo avvio di stagione della Lazio, si è mostrato follemente innamorato di Gattuso, suo tecnico attuale: intervenuto ai microfoni di RMC nel corso della trasmissione After Foot ha così parlato dell’allenatore calabrese.

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Le parole di Belahyane nell’intervista su Gattuso

“Gattuso ci ha trasmesso la sua rabbia, la sua energia. Lui tiene sempre alta la concentrazione, ed è per questo che noi calciatori diamo tutti per lui. Mi trovo molto bene con lui. Il lato umano è il suo punto forte. Tiene il gruppo unito e concentrato, anche quelli che giocano meno. L’anno scorso avevo giocato poco, avevo perso anche un po’ di fiducia in me stesso.

Lui è arrivato e mi ha ridato gioia. Nella Lazio anche chi gioca poco è orgoglioso del gruppo e di farne parte. Con Gattuso c’è stato un cambiamento di approccio, di atmosfera. Ci ha resi tutti più affamati, siamo disposti veramente a tutto per lui”.

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