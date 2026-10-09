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INTERVISTE

Belahyane: “Contro il Monza con rabbia e determinazione”

Published

3 ore ago

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Belahyane intervista Lazio Monza

A poche ore dal ritorno in campo della Lazio, i canali ufficiali del club biancoceleste hanno regalato ai tifosi un’intervista di Reda Belahyane dove parla del match con il Monza di domenica pomeriggio e del rapporto con il nuovo mister Gennaro Gattuso.

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Belahyane sulla sfida con il Monza

Sì, tutti i giocatori impegnati con le nazionali sono tornati. Affronteremo la partita seriamente, daremo tutto. Ci siamo allenati molto anche in vista di questa gara, anche chi non è andato in nazionale. Siamo pronti ad andare in campo con tutta la nostra rabbia e la nostra determinazione, puntiamo a conquistare i tre punti. Sto molto bene a Roma nonostante nei primi due anni abbia giocato poco. Mi sento bene, mi hanno accolto benissimo e vado d’accordo con tutta la squadra. Sto bene e penso si veda.

Belahyane su Gattuso

Il mister mi ha capito molto, ad inizio anno disse che non ero riuscito a portare a termine un allenamento ed era vero. Mi sono scusato perché mi sentivo in colpa di non aver terminato la seduta. Sa capire i giocatori dal punto di vista umano. Mi piace la sua mentalità e mi trasmette quella voglia di dare tutto. Ha anche giocato a calcio e quindi capisce di più, questo mi fa piacere.

Belahyane su Dia e Guendouzi

Dia e Guendouzi sono stati importanti perché mi hanno accolto e stavo spesso con loro. Ora sono andati via e adesso tocca a me continuare il percorso. Voglio dare tutto anche loro hanno preso altre strade.

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