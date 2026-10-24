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INTERVISTE

Belahyane: “Dobbiamo prendere esempio da Gattuso”

Published

56 minuti ago

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Belahyane intervista Lazio Parma Serie A 2026 2027

Il centrocampista della Lazio Reda Belahyane ha concesso un’intervista ai microfoni dei bordocampisti nel postpartita della sfida dell’Olimpico vinta contro il Parma 2-1. Di seguito le sue dichiarazioni.

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Le parole di Belahyane a DAZN nell’intervista postpartita di Lazio Parma

“Siamo felici del primo posto, vogliamo continuare a lavorare. Vogliamo combattere in campo per Gattuso, ci troviamo bene con lui. È davvero una brava persona. Abbiamo bisogno di diventare come era lui da giocatore: lottare sempre sul campo e giocarcela”.

Le parole di Belahyane a LSC nell’intervista postpartita di Lazio Parma

“Vittoria importantissima per noi dobbiamo continuare così. Mi sento bene, Gattuso mi da spazio, crede in me, e io sono al 100%. Entusiasmo? Siamo felici e vogliamo continuare su questa strada”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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7 Torino 13 8
8 Cagliari 13 8
9 Juventus 11 7
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 9 7
12 Lecce 9 7
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
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