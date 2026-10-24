Belahyane: “Dobbiamo prendere esempio da Gattuso”

Il centrocampista della Lazio Reda Belahyane ha concesso un’intervista ai microfoni dei bordocampisti nel postpartita della sfida dell’Olimpico vinta contro il Parma 2-1. Di seguito le sue dichiarazioni.

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Le parole di Belahyane a DAZN nell’intervista postpartita di Lazio Parma

“Siamo felici del primo posto, vogliamo continuare a lavorare. Vogliamo combattere in campo per Gattuso, ci troviamo bene con lui. È davvero una brava persona. Abbiamo bisogno di diventare come era lui da giocatore: lottare sempre sul campo e giocarcela”.

Le parole di Belahyane a LSC nell’intervista postpartita di Lazio Parma

“Vittoria importantissima per noi dobbiamo continuare così. Mi sento bene, Gattuso mi da spazio, crede in me, e io sono al 100%. Entusiasmo? Siamo felici e vogliamo continuare su questa strada”.

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