INTERVISTE
Belahyane: “Primo posto? Nessuno avrebbe scommesso su di noi. Gattuso ci trasmette la sua grinta”
Il centrocampista della Lazio Reda Belahyane ha rilasciato un’intervista ai microfoni de L’Equipe nella quale ha parlato del suo avvio di stagione sotto la guida di Gattuso.
Leggi Anche: Legrottaglie: “Quello che sta facendo la Lazio è da studiare. Se vince a Napoli diventa una mina vagante”
Le parole di Belahyane
“Se il primo posto è una sorpresa? Sì. Visto com’è andata la scorsa stagione, nessuno avrebbe scommesso su di noi. È un risultato storico, ma noi giocatori non guardiamo la classifica. Cerchiamo di isolarci all’entusiasmo che c’è intorno a noi. La cosa più importante è continuare a lavorare. La salvezza? Ora puntiamo a qualcosa di più. Con tutti i problemi del club, il braccio di ferro tra tifosi e dirigenza, il blocco del mercato in entrata, in molti pensavano che ci saremmo ritrovati in zona retrocessione. È una bella soddisfazione smentirli. Stiamo affrontando ogni impegno con tutta la nostra aggressività e il nostro coraggio.
La mia titolarità? È merito soprattutto dell’arrivo del mister. Mi ha dato molta fiducia. È una persona che ti spinge a voler lottare per lui. Ci trasmette quella grinta che aveva da giocatore. Ed è capace di mantenere tutto il gruppo coinvolto. Ascolta tutti. Non ti lascia marcire in panchina senza mai rivolgerti la parola; capisce subito se c’è qualcosa che non va. Trova del buono in ogni giocatore e si percepisce che è sincero. Se è il tipo di allenatore di cui avevamo bisogno? Direi di sì (sorride, n.d.r.). Speravo di giocare già da tempo; due allenatori precedenti non mi hanno dato fiducia, probabilmente perché non rientravo nei loro principi di gioco. A un certo punto la fiducia svanisce e iniziano i dubbi. Gattuso mi ha rimesso in campo, facendomi capire che non ero lì per caso.
Mi piace il mio ruolo ruolo, anche se spesso passa inosservato. Quando ho ricominciato a giocare, provavo quella tensione tipica di chi è rimasto a lungo fuori dal campo; così, mi sono concentrato sul recupero palla. Ma se mi allontanavo dal vivo del gioco, l’allenatore mi gridava contro: ‘No, vieni a giocare’. Oggi la fiducia è tornata. Cerco di proteggere palla e di smistarla per avviare le azioni. Ora stiamo rendendo bene e io sto giocando una partita dopo l’altra, ma attenzione: siamo appena a tre mesi dall’inizio della stagione e, in fondo, proprio come la squadra in questo momento, tendo a tenermi un po’ alla larga dall’entusiasmo che si respira attorno.”
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|28
|10
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|24
|10
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|10
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Napoli
|14
|10
|9
|Bologna
|14
|10
|10
|Torino
|13
|10
|11
|Genoa
|13
|10
|12
|Cagliari
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|9
|10
|15
|Parma
|8
|10
|16
|Fiorentina
|8
|10
|17
|Sassuolo
|8
|10
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Udinese
|5
|10
|20
|Venezia
|3
|10
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI5 ore ago
Infortunio Zaccagni, Gattuso fa il punto: ecco come sta il capitano
-
CALCIOMERCATO LAZIO9 ore ago
Dele-Bashiru, contatti avviati per il rinnovo di contratto
-
BIGLIETTI LAZIO8 ore ago
Lazio Roma: comunicato l’avvio della seconda fase di vendita dei biglietti per il derby
-
NOTIZIE10 ore ago
Probabili formazioni Napoli Lazio: Tavares stringe i denti e Noslin rileva Zaccagni