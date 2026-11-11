INTERVISTE
Belahyane: “Tornare in Nazionale è bellissimo, penso di poter essere un valore aggiunto”
Due anni dopo l’ultima convocazione, Reda Belahyane è tornato nella Nazionale del Marocco: ecco l‘intervista del centrocampista ai microfoni ufficiali della Federazione.
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L’intervista di Belahyane con la Nazionale del Marocco
“La convocazione? Ho visto la lista più tardi di tutti perché mi stavo allenando. È stata la mia famiglia a dirmelo. Ero molto felice, soprattutto perché avevo già ricevuto solo due convocazioni in Nazionale prima di questa. Essere richiamato è stato bellissimo. Spero di poter giocare qualche minuto: credo di poter dare una mano al gruppo ed essere un valore aggiunto per la squadra, soprattutto in termini di grinta e fisico. Vorrei ringraziare tutti i tifosi per il loro sostegno e per averci dato forza in ogni partita e in ogni torneo. Noi lavoreremo per continuare a renderli felici”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|6
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|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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