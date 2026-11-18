Ai microfoni di Radio Laziale ha parlato l’ex calciatore della Lazio Manuel Belleri, soffermandosi sull’avvio di stagione dei biancocelesti e sulle ambizioni per il futuro.

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Le parole di Belleri sulle ambizioni della Lazio di Gattuso.

“Mi auguravo di vedere la Lazio prima, ma a inizio stagione era difficile pensarlo. Gattuso è stato bravissimo a compattare la squadra. Lui ha sempre lavorato sodo. Cosa ha fatto veramente bene? Credo sia stato bravo a rivoltare le situazioni negative. Ha creato un feeling con i giocatori che oggi è evidente in campo. La squadra lotta per l’allenatore. Non è detto che ci sia un passo falso, ma la mentalità è pensare partita per partita. Se dovesse arrivare una sconfitta la Lazio deve ricordarsi da dove è partita e dove è arrivata. Anche da una partita persa si può imparare.

Non credo ai calendari facili. Dipende sempre dalle reazioni della squadra, ci sono altri club che sono inciampati in partite abbordabili. Va dato merito alla Lazio per come ha affrontato i suoi impegni”.

Belleri su dove può arrivare la Lazio.

“I 29 punti che ha la Lazio sono frutto di un ottimo lavoro fatto da tutti nel mondo Lazio. Non glieli toglie nessuno. Sono convinto, nel sentire Gattuso parlare e nel vedere le partite, che i giocatori abbiano mentalità e forza. Può essere un anno strano in cui ti ritrovi a giocare qualcosa di importante. Parlare di Scudetto diventa pesante perché non si è pronti, anche se non lo era neanche il Leicester di Ranieri. Penso sia giusto liberarsi il pensiero di vincere lo Scudetto, ma la squadra deve pensare a vincerle tutte e poi magari succede. L’obiettivo grande è la Champions”.

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