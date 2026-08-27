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INTERVISTE

Belleri: “Bene Pinamonti, farà il salto. I tifosi mancano, ma Lotito è sempre quello”

Published

5 ore ago

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Manuel Belleri è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per commentare il momento della Lazio; l’ex terzino ha parlato dell’arrivo di Pinamonti, dell’assenza dei tifosi e di quella di Lotito.

Le parole di Belleri nell’intervista sulla Lazio

Belleri su Pinamonti

Pinamonti può dare qualcosa in più, per lui è un’ottima possibilità. Stiamo parlando sempre di Lazio, una società importante. Per lui è il momento per fare questo salto, arriva da buonissimi campionati. La Lazio è uno step importante, è nel pieno della carriera. Questo mercato sarebbe stato ottimo qualche anno fa, quando poteva completare la rosa. Considerando come si sono mosse le altre ha davanti delle squadre più forti. Riuscire ad arrivare in Europa sarebbe fantastico, ma le altre sono più attrezzate”.

Belleri sulla difficile situazione che vive la Lazio

La Lazio deve avere la forza di affrontare questa situazione. I giocatori possono viverlo come esperienza. La mia prima partita con la Lazio è stata con lo stadio vuoto e ho anche segnato. Credo che sia difficile da accettare e da metabolizzare. Non ti ci puoi abituare“.

Belleri su Lotito

Io non sono a Formello, ma credo che Lotito sia lo stesso di quando c’ero io. Aveva le sue persone che erano nel centro sportivo. Quando la Lazio arrivava a un certo livello mancavano  sempre due giocatori per mantenere il livello. Lui si fa sentire quando ci sono i momenti difficili, mentre delega quando le cose vanno bene”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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