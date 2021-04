Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BENEVENTO LETIZIA – Intervistato dal Corriere dello Sport sulla sfida che vedrà il suo Benevento opposto alla Lazio di Simone Inzaghi, il difensore dei campani Gaetano Letizia ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.

Verso Lazio-Benevento, le parole di Letizia

“La Lazio vuole fare a tutti i costi i punti per afferrare uno dei primi quattro posti in classifica. Eppure noi dobbiamo avere più fame, pensare che nonostante ci siano tanti soldi in palio per la Champions, sia più importante il nostro obiettivo che il loro. Il pericolo maggiore? Dico Ciro Immobile, il fatto che non segna da due mesi ci deve mettere maggiormente in guardia. All’andata, al termine della partita mi ha dato la maglia, l’avevo promessa a mio cugino e non potevo esimermi”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.