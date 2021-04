Tempo di lettura: < 1 minuto

LAZIO BENEVENTO MONTIPÒ – Protaginista di uno sfortunato autogol – ma anche di una straordinaria parata su Ciro Immobile in occasione del rigore fallito dal bomber biancoceleste – Lorenzo Montipò, il portiere del Benevento – ha vissuto un pomeriggio da incubo all’Olimpico. Cinque gol incassati non sono pochi, ma l’estremo difensore dei giallorossi ha voluto comunque vedere il bicchiere mezzo pieno nelle interviste del dopo-gara. Ecco le sue parole ai microfoni di OttoChannel.

Lazio-Benevento, le parole di Montipò

“Sinceramente torno a casa con grande rammarico. Nel primo tempo abbiamo concesso troppe occasioni, una squadra del livello della Lazio non perdona. Rigore su Correa? Mi ha colpito il gesto di un portiere di esperienza e caratura internazionale come Reina .Nell’intervallo ha detto al quarto uomo che, a suo avviso, non c’erano gli estremi per fischiare il rigore a favore dei biancocelesti. Evidentemente non mi ero sbagliato, il mio intervento era regolare e ho molti dubbi anche su quello assegnato a loro nella ripresa. Il Benevento, però, deve ripartire da una reazione straordinaria: giocavamo all’Olimpico, contro gente abituata a fare la Champions, eppure lasciamo il campo a testa altissima e con ritrovata consapevolezza dei nostri mezzi”.

