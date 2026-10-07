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Benitez: “Inutile girarci intorno: la Lazio è la sorpresona”

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1 ora ago

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Benitez intervista Lazio sorpresa

Rafael Benitez, ex allenatore di Napoli e Inter, tra le altre, ha indicato la Lazio fra le possibili sorprese della Serie A, durante un’intervista pubblicata sull’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport: ecco le sue parole.

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Le parole di Benitez nell’intervista sulla Lazio fra le sorprese della Serie A

“Bisogna cogliere i miglioramenti nel Milan, che ha avuto qualche problema e pare l’abbia risolto con due vittorie prima della sosta. Ma Gonçalo Ramos in nazionale ci ha ricordato che attaccante sia; e Modric e Rabiot sono tra i più forti interpreti. Mi incuriosisce l’Atalanta, per ciò che ha creato negli anni e ciò che vorrebbe proporre. E la sorpresona, inutile girarci intorno, è la Lazio. Prima in classifica, dopo mesi duri dal punto di vista ambientale, con lo stadio svuotato. E poi aggiungerei il Frosinone, quei dieci punti saranno pure utili per la salvezza, ma avendoli conquistati con il gioco, inducono a sospettare che Alvini possa continuare”. 

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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5 Milan 11 5
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7 Juventus 10 5
8 Como 10 5
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Parma 4 5
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