INTERVISTE
Benitez: “Inutile girarci intorno: la Lazio è la sorpresona”
Rafael Benitez, ex allenatore di Napoli e Inter, tra le altre, ha indicato la Lazio fra le possibili sorprese della Serie A, durante un’intervista pubblicata sull’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport: ecco le sue parole.
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Le parole di Benitez nell’intervista sulla Lazio fra le sorprese della Serie A
“Bisogna cogliere i miglioramenti nel Milan, che ha avuto qualche problema e pare l’abbia risolto con due vittorie prima della sosta. Ma Gonçalo Ramos in nazionale ci ha ricordato che attaccante sia; e Modric e Rabiot sono tra i più forti interpreti. Mi incuriosisce l’Atalanta, per ciò che ha creato negli anni e ciò che vorrebbe proporre. E la sorpresona, inutile girarci intorno, è la Lazio. Prima in classifica, dopo mesi duri dal punto di vista ambientale, con lo stadio svuotato. E poi aggiungerei il Frosinone, quei dieci punti saranno pure utili per la salvezza, ma avendoli conquistati con il gioco, inducono a sospettare che Alvini possa continuare”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|Roma
|13
|5
|2
|Inter
|13
|5
|3
|LAZIO
|13
|5
|4
|Cagliari
|12
|5
|5
|Milan
|11
|5
|6
|Frosinone
|10
|5
|7
|Juventus
|10
|5
|8
|Como
|10
|5
|9
|Sassuolo
|7
|5
|10
|Napoli
|7
|5
|11
|Atalanta
|6
|5
|12
|Lecce
|6
|5
|13
|Udinese
|4
|5
|14
|Torino
|4
|5
|15
|Parma
|4
|5
|16
|Monza
|4
|5
|17
|Fiorentina
|4
|5
|18
|Bologna
|2
|5
|19
|Genoa
|1
|5
|20
|Venezia
|0
|5
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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