Benitez: “Inutile girarci intorno: la Lazio è la sorpresona”

Rafael Benitez, ex allenatore di Napoli e Inter, tra le altre, ha indicato la Lazio fra le possibili sorprese della Serie A, durante un’intervista pubblicata sull’edizione odierna del La Gazzetta dello Sport: ecco le sue parole.

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Le parole di Benitez nell’intervista sulla Lazio fra le sorprese della Serie A

“Bisogna cogliere i miglioramenti nel Milan, che ha avuto qualche problema e pare l’abbia risolto con due vittorie prima della sosta. Ma Gonçalo Ramos in nazionale ci ha ricordato che attaccante sia; e Modric e Rabiot sono tra i più forti interpreti. Mi incuriosisce l’Atalanta, per ciò che ha creato negli anni e ciò che vorrebbe proporre. E la sorpresona, inutile girarci intorno, è la Lazio. Prima in classifica, dopo mesi duri dal punto di vista ambientale, con lo stadio svuotato. E poi aggiungerei il Frosinone, quei dieci punti saranno pure utili per la salvezza, ma avendoli conquistati con il gioco, inducono a sospettare che Alvini possa continuare”.

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