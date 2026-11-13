Bergomi: “La Lazio può restare in alto”

Beppe Bergomi, in un’intervista con La Gazzetta dello Sport, ha detto la sua sulla Lazio capolista.

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L’intervista a Beppe Bergomi sulla Lazio capolista

“Il più grande merito di Gattuso è stato valorizzare giocatori come Noslin, Nuno Tavares, Frattesi, Isaksen, Zaccagni e Belahyane. Anche Floriani si può dire che sia un terzino moderno. La Lazio gioca un calcio moderno, ci sono tutti gli ingredienti affinché possa restare in alto”.

“Non so dire se possa aprire un ciclo, anche perché è complicato che Lotito tenga tutti i giocatori che fanno bene. Però questa Lazio ha una buona gamba e buone idee”.

Bergomi sulla Supercoppa

“Sarà una gran partita, nulla è scontato. Non vedo un favorito”.

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