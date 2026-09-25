Bergomi: “Grandissimo lavoro di Gattuso alla Lazio. Roma? Ha lo status da grande”

Giuseppe “Beppe” Bergomi, ex leggenda dell’Inter e da decenni commentatore per Sky Sport, in una lunga intervista al Corriere dello Sport ha detto la sua sul momento del calcio italiano, analizzando anche il nuovo corso della Lazio di Gattuso.

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Le parole di Bergomi nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Il Como va valutato sul doppio impegno, però tiene incollati alla tv. In generale non c’è questa distanza tra l’Inter e le altre. Juve e Milan hanno il dovere di giocarsela, Roma e Napoli hanno lo status da grande. E Gattuso alla Lazio sta facendo un gran lavoro. Arbitri? Per me gli arbitri dovrebbero fischiare di più, sennò diventa rugby. E non si può pensare che il Var sparisca”.

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