Bertini e Bianchi elogiano Floriani: “Si parla troppo poco di lui, è fortissimo”

Monica Bertini, giornalista di Sportmediaset, e Rolando Bianchi, ex calciatore di Serie A e Premier League, ai microfoni di Radio Tv Serie A hanno parlato di Romano Floriani Mussolini, esaltandone le qualità.

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Le parole di Bertini e Bianchi nell’intervista su Floriani Mussolini

BERTINI – “Non ricordo di recente un errore o una partita sbagliata da Floriani. Mi dà un senso di sicurezza, non lo trovo mai indeciso, mai frenetico, sempre molto calmo. Mi stupisce perché secondo me si parla troppo poco di questo ragazzo“.

BIANCHI – “Mi piace molto, è un ragazzo che è cresciuto dopo il percorso con Juve Stabia e Cremonese. Sta facendo un campionato straordinario ha qualità fisiche importanti, anche tecniche, è molto intelligente tatticamente perché riesce sempre a posizionarsi nel modo giusto e ha delle ottime letture”.

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