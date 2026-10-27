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INTERVISTE

Bertini e Bianchi elogiano Floriani: “Si parla troppo poco di lui, è fortissimo”

Published

37 minuti ago

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Bertini Bianchi intervista Floriani Mussolini Lazio

Monica Bertini, giornalista di Sportmediaset, e Rolando Bianchi, ex calciatore di Serie A e Premier League, ai microfoni di Radio Tv Serie A hanno parlato di Romano Floriani Mussolini, esaltandone le qualità.

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Le parole di Bertini e Bianchi nell’intervista su Floriani Mussolini

BERTINI – “Non ricordo di recente un errore o una partita sbagliata da Floriani. Mi dà un senso di sicurezza, non lo trovo mai indeciso, mai frenetico, sempre molto calmo. Mi stupisce perché secondo me si parla troppo poco di questo ragazzo“.

BIANCHI – “Mi piace molto, è un ragazzo che è cresciuto dopo il percorso con Juve Stabia e Cremonese. Sta facendo un campionato straordinario ha qualità fisiche importanti, anche tecniche, è molto intelligente tatticamente perché riesce sempre a posizionarsi nel modo giusto e ha delle ottime letture”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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