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INTERVISTE

Bezzi: “Immaginare la Lazio lì era impossibile. Gattuso ha ragione su una cosa”

Published

2 ore ago

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Bezzi intervista Lazio Gattuso

Il giornalista storico volto e voce della Rai, Gianni Bezzi, ha da poco rilasciato un’intervista per TMW Radio dove ha detto la sua sul momento della Lazio e sull’operato di mister Gennaro Gattuso.

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Le parole di Bezzi nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Nessuno poteva immaginare a questo punto di vedere la Lazio lì. E’ un campionato ottimo. Gattuso a fine partita ha detto di aver visto giocatori ombrosi e di aver capito che ha una squadra che ha fame. La forza è il gruppo, oltre Gattuso. Napoli occasione persa? Per me è un punto guadagnato. La Lazio è un ossimoro. Sta facendo molto bene e al tempo stesso gioca senza il suo pubblico”.

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