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INTERVISTE

Bezzi: “Tutti aspettano che la Lazio cada”

Published

2 ore ago

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Bezzi intervista stagione Lazio

Il giornalista Gianni Bezzi ha commentato l’inizio di stagione della Lazio di Gennaro Gattuso in un’intervista con Tutto Mercato Web.

Leggi anche: “Pack 3 gare: la promozione della Lazio per le sfide interne con Lecce, Atalanta e Roma

L’intervista a Gianni Bezzi sull’inizio di stagione della Lazio

“La fortuna della Lazio è che, a differenza di Milan e Juve, è una squadra che non ha giocatori indispensabili. Ha una rosa molto buona, ognuno può recitare la sua parte e ha un gruppo dove nessuno è indispensabile. Ora tutti aspettano che possa cadere la Lazio, ma vedendo le partite delle altre può capitare a chiunque di sbagliare”.

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# Squadra Pt G
1 LAZIO 25 9
2 Inter 22 8
3 Roma 21 9
4 Como 20 9
5 Milan 18 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 9
9 Cagliari 13 9
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 10 8
12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 9
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
20 Venezia 3 8
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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