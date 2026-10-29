INTERVISTE
Bezzi: “Tutti aspettano che la Lazio cada”
Il giornalista Gianni Bezzi ha commentato l’inizio di stagione della Lazio di Gennaro Gattuso in un’intervista con Tutto Mercato Web.
Leggi anche: “Pack 3 gare: la promozione della Lazio per le sfide interne con Lecce, Atalanta e Roma“
L’intervista a Gianni Bezzi sull’inizio di stagione della Lazio
“La fortuna della Lazio è che, a differenza di Milan e Juve, è una squadra che non ha giocatori indispensabili. Ha una rosa molto buona, ognuno può recitare la sua parte e ha un gruppo dove nessuno è indispensabile. Ora tutti aspettano che possa cadere la Lazio, ma vedendo le partite delle altre può capitare a chiunque di sbagliare”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|22
|8
|3
|Roma
|21
|9
|4
|Como
|20
|9
|5
|Milan
|18
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|9
|9
|Cagliari
|13
|9
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|9
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE24 minuti ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
NOTIZIE1 giorno ago
Le prestazioni di Isaksen non passano inosservate: possibile rinnovo fino al 2030
-
NOTIZIE13 ore ago
Rinnovo Floriani Mussolini, ci siamo: la data prevista per la firma
-
BIGLIETTI LAZIO3 giorni ago
Sassuolo Lazio, una caterva umana al Mapei: invasione di 10mila laziali