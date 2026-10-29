Bezzi: “Tutti aspettano che la Lazio cada”

Il giornalista Gianni Bezzi ha commentato l’inizio di stagione della Lazio di Gennaro Gattuso in un’intervista con Tutto Mercato Web.

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L’intervista a Gianni Bezzi sull’inizio di stagione della Lazio

“La fortuna della Lazio è che, a differenza di Milan e Juve, è una squadra che non ha giocatori indispensabili. Ha una rosa molto buona, ognuno può recitare la sua parte e ha un gruppo dove nessuno è indispensabile. Ora tutti aspettano che possa cadere la Lazio, ma vedendo le partite delle altre può capitare a chiunque di sbagliare”.

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