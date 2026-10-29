INTERVISTE
Bianchini: “Non giocare in Europa è un vantaggio per la Lazio”
L’intervista del noto osteopata Riccardo Bianchini, ai microfoni di Radiosei, per parlare della stagione della Lazio e degli infortunati. Ecco le sue parole.
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L’intervista di Bianchini sulla Lazio e sugli infortunati
Sull’intensità della squadra
“La Lazio riuscirà a mantenere questa intensità? Diventerà determinante avere 16 giocatori a pieno regime. Nel momento in cui rientreranno tutti, avrai la possibilità di cambiare. L’intensità del campionato è cambiata, anche gli arbitri fischiano di meno. Ovviamente, a livello tecnico, quelli che entrano devono garantire lo stesso livello di chi esce. A favore della Lazio potrebbe esserci una gestione più oculata. Parliamo dell’allenamento invisibile, quello dato del recupero grazie al fatto che giochiamo una volta a settimana. Per questo auguro a tutte le concorrenti della Lazio di proseguire il proprio percorso europeo”.
Sugli infortunati
“Gudmundsson? Se ha avuto solo un problema osseo e non qualcosa inerente il sistema muscolo-legamentoso, l’islandese potrebbe rientrare in gruppo dopo la sosta di novembre per poi entrare in condizione. Marusic e Rovella? Ho la sensazione che uno dei due abbia avuto una ricaduta o le premesse per una recidiva. Nona vendo l’esigenza di buttarli nella mischia, credo che sarebbe importante fargli fare qualche minuto prima della sosta”.
Su Isaksen
“Isaksen come lo vedi a livello atletico e fisico? Sta a buon punto, lui come calciatore a livello fisico deve stare bene. Se sa di stare bene, il danese diventa più sfacciato perché sa di avere una buona gamba e puntare l’avversario. Diversamente, con Cancellieri al rientro abbiamo visto un po’ di timidezza a causa del lungo stop”.
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