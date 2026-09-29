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Bianchini: “Cataldi? Prevedo almeno tre settimane di stop”

Published

2 ore ago

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Bianchini intervista infortunio Cataldi

Le trasmissioni di Radiosei sono tornate a conversare con il Dottor Riccardo Bianchini, esperto osteopata e kinesiologo che ha provato a dare al pubblico una diagnosi circa l’infortunio di Cataldi, altra tegola per il centrocampista della Lazio: questa l’intervista del professore.

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Le parole di Bianchini nell’intervista sull’infortunio di Cataldi

“Cataldi ha avuto un risentimento agli adduttori, che succede? Purtroppo ha avuto una diagnosi simile a Rovella e Zaccagni. Hanno avuto andamento post operatorio sinusoidale. Cataldi poi a 32 anni ha adattamenti posturali che non lo aiutano. Con la Juve? Credo che a Cataldi servano almeno tre settimane. Rovella e Marusic dovrebbero rientrare. Gudmundsson dovrebbe aver avuto una sublussazione ma potrebbe anche esserci col Monza. La presenza di Cancellieri col Monza dipende da quanto si siano rimarginate le ferite”.

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