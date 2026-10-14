Bianchini: “Secondo tempo senza personalità. La Juve un banco di prova”

In un’intervista ai microfoni di Radiosei, Riccardo Bianchini ha analizzato la recente vittoria della Lazio sul Monza, prima di svelare le sue aspettative sul big match di domenica sera contro la Juventus: ecco le sue parole.

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Le parole di Bianchini nell’intervista su Lazio Monza e sulla sfida alla Juventus

“Contro il Monza ho rivisto lo stesso film del Milan. Bella a vedersi e fisicamente importante nel primo tempo. Nella ripresa quasi una squadra senza personalità. Penso anche ai tanti infortuni o indisponibili. Quando rientreranno avrai la possibilità di mantenere costante il dinamismo. Senza questi ricambi sei una squadra alla mercè di tutti”.

Su Juventus Lazio

“Sono curioso di vedere una Lazio completa con quattro, cinque cambi all’altezza. La Lazio è legata al movimento dei centrocampisti, dopo 50 minuti ovviamente paghi. Vorrei vedere una rotazione maggiore per mantenere un dinamismo alto. Incontreremo la Juventus che ha una rosa larga e importante. E’ un banco di prova per capire anche lo spessore emotivo di questa squadra”.

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