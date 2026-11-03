Bianchini: “Zaccagni, botta a muscolo rilassato. Preoccupa di più Cataldi”

Riccardo Bianchini ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei, per fare il punto sugli infortunati della Lazio in particolar modo su Mattia Zaccagni e sulle varie problematiche fisiche anche delle altre squadre.

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L’intervista di Bianchini sugli infortunati della Lazio e su Zaccagni

Su Zaccagni

“Zaccagni ha subìto la classica vecchietta. Avendo preso la botta col muscolo rilassato, non dovrebbe essere una cosa grave. Il colpo preso da Cataldi mi preoccupa un po’ di più”.

Sulle altre squadre

“Atalanta con tanti infortuni come la Lazio lo scorso anno: si può parlare di continuità in tal senso? Non lo so ma qualcosa che non va anche a Bergamo sicuramente c’è. Bisognerebbe allargare il discorso anche al Napoli per esempio. Pur cambiando allenatore gli azzurri hanno avuti tanti stop. Lo scorso anno anche la Lazio ha avuto tanto infortuni. Quando si valuta un evento però bisogna associarlo a tante variabili. Tendenzialmente non lo vedrei limitato alla dinamica di allenamento. Si parlò anche di terreno duro a Formello”.

Su Gattuso

“Gattuso in tal senso spesso parla dell’allenamento invisibile. Parliamo del riposo, ovvero gestire delle pause tra un allenamento e l’altro e cadenzare l’intensità dello sforzo per far assorbire ai giocatori il lavoro al meglio”.

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