Bilic, ct Croazia: “Felice che Sutalo abbia scelto la Lazio”

Il commissario tecnico della Croazia, Slaven Bilic, ha da poco rilasciato un’intervista dove ha parlato della sua nazionale e di alcuni elementi: tra questi c’è anche Josip Sutalo nuovo gioiellino della Lazio.

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Le parole di Bilic nell’intervista su Sutalo alla Lazio

“Sono molto contento che Šutalo si sia trasferito alla Lazio, che gli ha dato le condizioni per migliorare ulteriormente in fase difensiva. Sono anche contento che Ćaleta-Car sia tornato, abbia trovato una squadra e stia ritrovando la forma migliore. Prima di tutto, dovevamo farlo, e volevamo dare un’opportunità a diversi giocatori in modo da poterli valutare.

Bilic sul ruolo di Sutalo

“Sono stato io a dire che Gvardiol e Vušković sono una coppia di centrali per i prossimi dieci anni, ma si presentano situazioni in cui abbiamo bisogno anche di Joško come terzino, e lui gioca regolarmente lì. “Gioca quasi sempre come terzino sinistro, e il nostro vantaggio con lui, Stanišić e Jakić è che possiamo spostarli tra le varie posizioni senza compromettere la qualità delle loro prestazioni. Giocherà ovunque la nazionale abbia bisogno di lui”.

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