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INTERVISTE

Binda: “Gattuso ha trasformato l’amarezza in dedizione”

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3 ore ago

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Binda intervista Lazio Gattuso

Il giornalista della Gazzetta dello Sport, Nicola Binda, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla Lazio di Gennaro Gattuso e lo ha fatto per i microfoni di Nexs.superscommesse.it: ecco cosa è emerso nella sua recente intervista.

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Le parole di Binda nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Sicuramente Gattuso è riuscito a trasformare l’amarezza in sacrificio e dedizione sul campo, questa Lazio è una bellissima scoperta. Vederla così alta in classifica è un aspetto positivo di questa stagione. È un controsenso vedere che i tifosi preferiscano mantenere la linea di polemica verso la società, non mi permetto assolutamente di giudicare perchè ognuno fa le proprie valutazioni all’interno delle proprie realtà, ma sicuramente situazioni come quelle dei tifosi della Lazio e del Bari fanno riflettere”

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