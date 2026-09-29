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INTERVISTE

Bisignani: “Per domenica, preparate i popcorn!”

Published

2 ore ago

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Claudio Lotito

Luigi Bisignani non ha lasciato cadere nel vuoto le affermazioni dell’avvocato Gentile, difensore di Claudio Lotito, che in mattinata aveva affermato ad ADN Kronos l’inesistenza di qualunque rapporto tra il faccendiere e il presidente della Lazio; in un intervento su Dagospia, Bisignani ha dato appuntamento a domenica, quando proverà la conoscenza del presidente grazie a svariate amicizie comuni. Anche se non giocherà la Lazio, quella di domenica potrebbe essere una giornata piuttosto appagante per i tifosi biancocelesti.

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L’intervento di Bisignani: “Sabato proverò la mia conoscenza con Lotito”

“Caro Dago, per usare il tuo linguaggio, preparate i popcorn. Vedo che l’avvocato di Lotito dice che il senatore non ha avuto rapporti né di affari né di amicizia con me. Sul primo punto ha ragione; sul secondo mi divertirò domenica, su Il Tempo, a ricordargli vent’anni di episodi, con nomi, cognomi e circostanze.”

“Ovviamente, sono pronto anche a un contraddittorio pubblico. È lui che sfugge alle domande che gli abbiamo posto e si nasconde dietro fantomatici complotti. Per dirla nel latino tanto caro al senatore: meminisse iuvabit, farà piacere ricordare. A me senz’altro. A lui, forse, un po’ meno e al suo incauto avvocato ancora di più”. 

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