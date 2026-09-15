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INTERVISTE

Bisignani: “Questa battaglia è per una Lazio fortissima”

Published

53 minuti ago

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Claudio Lotito

Finalmente, al termine di una giornata di accuse, arriva la risposta di Luigi Bisignani, indagato insieme a Mauro Masi, oggi a capo della Banca del Fucino, e Francesco Maiolini, presidente dello stesso ente creditizio, per aggiottaggio contro Claudio Lotito. L’editorialista del Tempo è intervenuto ai microfoni del TG1 per chiarire la sua posizione.

Leggi anche: “Mudingayi: “La Lazio può fare molto bene in questo campionato

La risposta di Bisignani alle accuse di aggiottaggio

“Non c’è nessun complotto: questo è un autogol di Lotito, che anziché parlare con i tifosi, li denuncia. L’ha già fatto una volta ed è andata male, per lui andrà male anche questa volta”.

“Io respingo ogni accusa, questa è la battaglia per chiedere una Lazio fortissima. Perché questa è la maglia dei miei 70 anni, perché essere laziale significa da padre a figlio a nipote. Questa lotta la farò sempre”.

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