INTERVISTE
Bisignani: “Questa battaglia è per una Lazio fortissima”
Finalmente, al termine di una giornata di accuse, arriva la risposta di Luigi Bisignani, indagato insieme a Mauro Masi, oggi a capo della Banca del Fucino, e Francesco Maiolini, presidente dello stesso ente creditizio, per aggiottaggio contro Claudio Lotito. L’editorialista del Tempo è intervenuto ai microfoni del TG1 per chiarire la sua posizione.
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La risposta di Bisignani alle accuse di aggiottaggio
“Non c’è nessun complotto: questo è un autogol di Lotito, che anziché parlare con i tifosi, li denuncia. L’ha già fatto una volta ed è andata male, per lui andrà male anche questa volta”.
“Io respingo ogni accusa, questa è la battaglia per chiedere una Lazio fortissima. Perché questa è la maglia dei miei 70 anni, perché essere laziale significa da padre a figlio a nipote. Questa lotta la farò sempre”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|4
|2
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|12
|4
|3
|Como
|10
|4
|4
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|4
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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