Connect with us

INTERVISTE

Bonanni su Frattesi: “Mi ricorda il primo Barella. Ha lasciato l’Inter nel momento giusto”

Published

2 ore ago

on

Il centrocampista della Lazio Davide Frattesi Lazionews.eu

L’ex giocatore, oggi allenatore, Massimo Bonanni, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW Radio nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, nella quale ha parlato anche del centrocampista della Lazio Davide Frattesi.

Leggi Anche: Tegola Frattesi, il centrocampista della Lazio lascia il ritiro azzurro: la nota della FIGC

Le parole di Bonanni su Frattesi

“Frattesi? Mi ricorda i centrocampisti di una volta, riesce a inserirsi in maniera devastante. Mi ricorda il primo Barella, che invece ha perso la sua più grande caratteristica, ossia quella dell’inserimento e dell’imprevedibilità. Non è semplice giocare con continuità in una squadra importante, basti pensare al primo anno di Zielinski all’Inter. Frattesi ha fatto bene a rimanere in nerazzurro fino a che ha potuto, ma ora ha cercato di dimostrare il proprio valore altrove. Era il momento giusto per questo passaggio.”

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 12ª 21/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Lecce
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
1-1
Finale
Lazio
Pareggio
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 28 11
3 Roma 27 11
4 Milan 24 11
5 Como 23 11
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 18 11
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
13 Atalanta 14 11
12 Genoa 13 11
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 9 11
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 11
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI