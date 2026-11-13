INTERVISTE
Bonanni su Frattesi: “Mi ricorda il primo Barella. Ha lasciato l’Inter nel momento giusto”
L’ex giocatore, oggi allenatore, Massimo Bonanni, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW Radio nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, nella quale ha parlato anche del centrocampista della Lazio Davide Frattesi.
Leggi Anche: Tegola Frattesi, il centrocampista della Lazio lascia il ritiro azzurro: la nota della FIGC
Le parole di Bonanni su Frattesi
“Frattesi? Mi ricorda i centrocampisti di una volta, riesce a inserirsi in maniera devastante. Mi ricorda il primo Barella, che invece ha perso la sua più grande caratteristica, ossia quella dell’inserimento e dell’imprevedibilità. Non è semplice giocare con continuità in una squadra importante, basti pensare al primo anno di Zielinski all’Inter. Frattesi ha fatto bene a rimanere in nerazzurro fino a che ha potuto, ma ora ha cercato di dimostrare il proprio valore altrove. Era il momento giusto per questo passaggio.”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|5
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