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INTERVISTE

Bonanni: “Lazio? Ora deve mostrare qualcosa in più”

Published

47 minuti ago

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Bonanni intervista Lazio Monza

Massimo Bonanni, in un’intervista ai microfoni di TMW Radio, ha dichiarato cosa si aspetta dal ritorno dalla sosta della Lazio, impegnata domenica, alle ore 15, contro il Monza: ecco le sue parole.

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Le parole di Bonanni nell’intervista su Lazio Monza

“Credo che sia arrivato il momento di provare a dimostrare qualcosa in più, posto che in questo momento la Lazio gioca in maniera serena. Vedremo quello che succederà in futuro e penso che possa vincere contro il Monza”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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