Bonanni: “La Lazio è il Como di un anno fa”

La Lazio sta stupendo tutti e secondo l’ex biancoceleste Massimo Bonanni, lo ha detto in una recente intervista per TMW Radio, la squadra capitolina quest’anno può rappresentare il nuovo Como.

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Le parole di Bonanni nell’intervista sulla Lazio nuovo Como.

“Penso che ad oggi sia tutto bello quello che si vede, anche se il campionato è lunghissimo. Di certo rispetto ai presupposti stiamo vedendo una squadra che porta entusiasmo. Sono contento poi che ci sia un allenatore di campo che fa lavorare bene la squadra. All’inizio avevo nessun pensiero positivo sulla stagione, più che altro per via della situazione ambientale, dato che pensavo che la rosa fosse comunque buona. Ad ora sta facendo quello che ha fatto il Como l’anno scorso. Potrà dare fastidio, anche se non penso che possa continuare a sognare così tanto in grande. Se Nuno Tavares rimane questo di sicuro può incidere molto”.

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