Bonanni: “Situazione Napoli complicata, la Lazio può trarne vantaggio”

Pochi giorni ci separano dalla sfida di campionato tra la Lazio e il Napoli: ecco l’intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb dell’ex calciatore Massimo Bonanni sull’undicesimo turno di Serie A dei biancocelesti.

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L’intervista di Bonanni su Napoli Lazio

Bonanni su Napoli Lazio

“Rivedo la situazione che si era verificata con Ancelotti. È sempre molto difficile questi momenti, per quanto i giocatori stanno sbagliando, dato quando si decide di andare in ritiro si va in ritiro e punto. Può essere anche un’occasione per ricompattarsi, ma dipende se c’è voglia di farlo. Comunque sette anni fa Ancelotti aveva più in pungo la squadra, mentre ora la situazione è molto più complicata. La Lazio potrà trarne vantaggio, perché se riusciranno subito a sbloccare il risultato per i giocatori del Napoli diventerà dura. Mi dispiace per gli azzurri, perché erano stati costruiti per altri obiettivi, ma non mi stupisco troppo. Sin da subito avevo visto delle cose che non mi piacevano”.

Bonanni su Allegri

“Potrebbe essere questa l’occasione giusta per cambiare un allenatore che magari non è più un punto di riferimento per la squadra. La percezione dall’esterno del resto è quella di una situazione molto difficile nella gestione e nei rapporti fra i giocatori. Oramai non possiamo più pensare che Allegri sia un punto di riferimento, altrimenti Politano non avrebbe detto quelle cose nel post partita di Porto. Un allenatore può fare tanto la differenza nella gestione di un gruppo”.

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